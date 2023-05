Portoscuso, spaccia e ha 4100 euro nascosti in casa: 21enne nei guai

La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dell’attività illecita dello spaccio di stupefacenti, ha tratto in arresto in flagranza un giovane, di 21 anni, Christian Loddo, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Da un’attività info-investigativa, gli agenti del Commissariato Iglesias avevano appreso che il predetto era dedito all’attività illecita di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, personale di quel Commissariato, transitando nel comune di Portoscuso, ha notato il giovane in argomento che, in compagnia di altri ragazzi, stazionava nei pressi di una pensilina della fermata dell’autobus, sito notoriamente frequentato da soggetti dediti all’attività illecita di cessione di sostanze stupefacenti. Sottoposto ad un controllo, il predetto giovane si mostrava insofferente nei confronti degli operatori per cui, procedevano ad un controllo sulla sua persona, rinvenendo all’interno della tasca del giubbotto un involucro di cellophane contenente circa 0.6 gr di marjuana, nonché la somma di 20 euro in piccole banconote (da 5 e 10 euro). La perquisizione è stata quindi estesa nella sua abitazione dove sono state rinvenute, occultate nei vari mobili della casa, ulteriori 18 gr. di marjuana, 0.7 gr di cocaina, la somma di 4120 € in contanti, ritenuta presumibilmente provento dell’attività di spaccio, un bilancino elettronico di precisione e numerosi ritagli di cellophane per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Il 21enne è stato tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di droga e accompagnato presso la sua abitazione. Stamattina, a seguito dell’udienza di convalida, il G.I.P. ha convalidato l’arresto senza applicare misure cautelari. Il giovane è difeso dall’avvocatessa Valentina Ferro, a fine maggio ci sarà il processo.