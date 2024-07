Porto Cervo, sfreccia con l’auto di lusso ma era ubriaco e con la patente contraffatta

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nella nottata dell’8 luglio scorso, gli Agenti della Sezione Polizia Stradale di Sassari, Distaccamento di Olbia, hanno denunciato un turista che, alla guida di un’auto di lusso, ubriaco, ha provocato un incidente stradale e consegnato ai poliziotti una patente contraffatta. Tutto ha avuto inizio verso l’una di notte, quando la sala operativa ha inviato la pattuglia della Polizia Stradale di Olbia nel centro più noto della Costa Smeralda, Porto Cervo, dove, proprio vicino al porto, si era appena verificato un’incidente stradale. Giunti sul posto, i poliziotti notavano la presenza di una Porsche Carrera 4S che, percorrendo la strada contromano, aveva urtato frontalmente contro un Taxi. Gli accertamenti non lasciavano dubbi sulla responsabilità del conducente straniero della Porsche, il quale veniva sottoposto ad accertamenti sullo stato di ebbrezza e trovato con un tasso di oltre 3 volte il limite consentito. Gli agenti della Polizia Stradale hanno sanzionato l’uomo e gli hanno ritirato la patente di guida e, in quel frangente, hanno notato che il documento appariva falso. Quindi venivano svolti accertamenti da parte di un esperto in falso documentale, il quale confermava la contraffazione del documento. Il conducente veniva quindi denunciato per aver causato un incidente mettendosi alla guida in stato di ebbrezza e perché in possesso di patente contraffatta.