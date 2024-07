Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Zedda riporta a tempo di record i concerti alla Fiera di Cagliari, ora mancano i cantanti. La nuova giunta sulla musica dal vivo in un mese riesce in quel che Truzzu aveva fallito per cinque anni: torna l’Arena spettacoli, rivedremo i cantanti a Cagliari, anche se la stagione è ancora tutta da organizzare. Come anticipato ieri da Casteddu Online, per l’organizzazione di spettacoli ed eventi all’aperto torna disponibile l’Arena della Fiera di Cagliari