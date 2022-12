Pornografia minorile, 8 anni di carcere e 50 mila euro di multa per un 54enne di Senorbì.

Ieri a Senorbì i carabinieri hanno arrestato un 54enne del luogo, pensionato, noto alle forze dell’ordine. L’arresto è avvenuto in ottemperanza di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Cagliari due giorni prima, in esecuzione di una sentenza della Corte d’Appello del capoluogo sardo. L’arrestato dovrà scontare la pena di 8 anni di reclusione e dovrà pagare 50.000 euro di multa per reati di pornografia minorile in concorso con altre persone. Al termine della notifica del provvedimento, l’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Uta.