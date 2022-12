Mistero sulla morte del quartese Stefano Puddu a Budapest: indaga la Procura di Roma

Mistero sulla morte di Stefano Puddu. Il 36enne di Quartu è morto il 17 ottobre scorso nella propria abitazione di Budapest dove viveva da 2 anni per motivi di lavoro. Setticemia causata da meningite batterica: questa la causa del decesso secondo i medici ungheresi. Ma i familiari del giovane, che hanno saputo della morte del loro caro il 28 ottobre 11 giorni dopo la tragedia e hanno dovuto tribolare non poco per riportare la salma in Sardegna, vogliono vederci chiaro e hanno presentato una denuncia alla Procura di Roma che ha aperto un’inchiesta. La notizia, con maggiori dettagli, sul quotidiano L’Unione Sarda oggi in edicola.