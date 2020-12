Polizia a Cagliari, va in pensione Augusto: “Un esempio, un grande uomo con un cuore senza fine”

Sulla pagina Fb “Operatore della Polizia di Stato Provincia di Cagliari”, non usano mezzi termini. Augusto, uno dei poliziotti più conosciuti di Cagliari, che oggi va in pensione, è stato un esempio da seguire: “Per tutti i poliziotti della provincia di Cagliari ha rappresentato un esempio da seguire, a lui sono riconosciuti numerosi arresti nella lotta alla malavita cagliaritana, semplice , umile entra nei ricordi più belli della Polizia di Stato e si dice di già che farà parte delle nostre leggende in divisa. A lui sono riconosciuti rocamboleschi arresti compiuti con travestimenti ma con sotto sempre la divisa, un grande uomo con un cuore senza fine”.

Per questo Augusto lascerà come un vuoto incolmabile nell’organico della polizia cagliaritana. Alessandro Congiu, sempre sulla pagina Fb, dichiara: ” Per noi semplici mortali, Augusto, rimarrà nel cuore, un punto di riferimento, sia dal punto di vista lavorativo, sia dal punto di vista morale, un grande uomo che ha vissuto portando la divisa e la Polizia di Stato sempre con grande orgoglio, noi lo salutiamo e non dimenticheremo mai le sue gesta”.