Sardegna, aree cicloniche in arrivo: questa volta sarà freddo vero con forte scirocco. In un contesto di meteo estremo, e la Sardegna nell’autunno meteorologico ha subito diversi suoi effetti, questa settimana era stata annunciata particolarmente instabile, le previsioni confermano il ritorno del maltempo, ma non con i tremendi effetti dello scirocco. Stavolta caleranno le temperature, e si annunciano però diverse burrasche di vento.

La Sardegna sarà interessata, a più riprese, da aree cicloniche, la prima è ormai imminente. Una seconda si avrà nel finire della settimana, ma non si terminerà con il maltempo: la prossima settimana dovrebbe essere molto instabile.

