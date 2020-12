“Strada”, il video musicale girato a Mulinu Becciu che racconta la Cagliari periferica fa boom su YouTube

Frasi che vogliono raccontare, a ritmo di musica, la vita in uno dei rioni periferici cagliaritani, quello di Mulinu Becciu. Realizzato da Stifler e Gringo, per la regia di Riccardo Casu, “Strada” è stato realizzato tra i maxi cortili-parcheggio dei palazzi di “Mulinu” e gli spiazzi del quartiere. Un modo “particolare” per raccontare come si vive e si cresce lontano dal centro. E il “senso” del brano vuole dare proprio l’idea di periferia: “Mi spiace così non funziona, sei falso come la tua roba”, “in strada da prima che andasse di moda”, “tu in piazza con tutta la squadra, tu bla bla non è vero nada”.

Quasi 4500 le visualizzazioni ottenute su YouTube, con centinaia di “approvazioni” e poco più di dieci “pollici versi”. E 138 iscritti alla “Gringo di Mulinu offical”, il canale YouTube del gruppo. Ecco il link: https://youtu.be/NTBt280w3WU