Policlinico di Monserrato, sindacati in rivolta: “Nuovo assetto dell’Aou pericoloso per il sistema di assistenza”

Il Sindacato delle Professioni Sanitarie Nursing Up, vista la delibera Aou Cagliari del 13 dicembre scorso 21 sui futuri incarichi di funzione (coordinamenti) afferenti all’area sanitaria, esprime totale contrarietà e valuta il nuovo disegno aziendale “inadeguato e pericoloso per la tenuta organizzativa e funzionale dei servizi sanitari offerti ai cittadini”, si legge del documento di Diego Murracino, dirigente Nursing Up.

“Diversamente da quanto precedentemente previsto con l’accordo di contrattazione decentrata sottoscritto il 28 novembre nel quale erano previsti 11 incarichi di funzione e 34 di coordinamento, dalla delibera del 13 dicembre 2021 si evince che i coordinamenti verranno assegnati non secondo la logica organizzativa indispensabile al governo dei processi assistenziali e operativi ma secondo scelte di altra natura, più simili a lottizzazioni della vecchia politica di compiacimento ad personam.

Il sindacato degli infermieri non può accettare scelte aziendali che vedono elargire soldi pubblici destinati alla Sanità nell’istituzione di coordinamenti come SSD Parto Analgesia con 5 infermieri assegnati e Farmacologia Clinica con 2 infermieri e un oss, mentre si lasciano orfane tutte le seguenti strutture e unità che quotidianamente affrontano complessità organizzative e assistenziali per garantire la tenuta del servizio sanitario: SC ORl e SC Ch. specialistica è previsto un solo coordinatore (48 posti letto), SC di Chirurgia Plastica, SC di Chirurgia Vascolare, SSD di Diagnostica e Chirurgia Endoscopica, SC di Anatomia Patologica, SC di Endocrinologia, SC di Emostasi e Trombosi, Servizio di anestesia, Day Surgery e SC Oculistica Sala Operatoria.

Non figurano inoltre le articolazioni operative del dipartimento Materno Infantile della Patologia Ostetrica, Sala Operatoria, Sala Parto, Ginecologia e puerperio.

Inoltre il Nursing Up denuncia forti squilibri nelle pesature economiche che secondo il sindacato non rispecchiano le reali complessità assegnate. Nella delibera in oggetto contrariamente a quanto palesato nella riunione con le organizzazioni sindacali del Comparto tenutasi in data 12/10/2021 che vedeva un indispensabile coinvolgimento diretto nella Commissione esaminatrice del Direttore di Struttura Complessa delle Professioni Sanitarie, la stessa figura dirigenziale che di fatto coordina tutte le attività inerenti le Professioni Sanitarie e che è il riferimento per tutti i coordinatori viene esclusa dalla Commissione.

La domanda sorge spontanea: a quali forze si è piegata la Direzione Generale dell’Aou di Cagliari? Le Professioni Sanitarie non sono ancillari ma costituiscono il pilastro dell’assistenza sanitaria, parliamo di professionisti laureati appartenenti ad un Ordine Professionale che da questa delibera della Aou di Cagliari vengono oltraggiati con questo tentativo di sottomissione da parte di forze che niente hanno a che vedere con la buona gestione della sanità pubblica.

Per i motivi esposti il sindacato delle professioni sanitarie Nursing Up chiede il ritiro della delibera in oggetto al fine di una rettifica”.