Cagliari, lascia l’ospedale il neonato positivo al Covid

Al Binaghi intanto ci sono 75 ricoverati, 42 di questi non ha il vaccino, 24 sì, mentre per 9 pazienti il dato non è disponibile. Nei reparti anche un giovane tra i 10 e i 19 anni vaccinato. Tutti no vax invece in terapia intensiva