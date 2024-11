Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Polemica aperta sulla riqualificazione delle case popolari nel quartiere di Santa Teresa a Pirri. “Zedda cancella le risorse”: le parole del consigliere Roberto Mura.

La giunta ha cancellato le risorse per progettare la riqualificazione delle case popolari nel quartiere di Santa Teresa a Pirri, mediante la variazione n.6 al bilancio di previsione. Cifra importante di 3.123.105,00 euro quelli destinati alla riqualificazione del complesso ERP Santa Teresa. Le parole di malcontento del consigliere comunale Roberto Mura che ha votato contro questa delibera: “Quelle case hanno bisogno di un intervento urgentissimo di riqualificazione, e con la cancellazione di queste risorse (non sufficienti ma necessarie per avviare il processo) si dovrà ricominciare tutto da capo. Il sindaco scarica il compito in capo alla regione, riferendosi ad una mancata progettazione preliminare. Mura contesta: “Un vero sindaco non rimane inerme davanti ai problemi ma li affronta cercando delle soluzioni”. Il quartiere di Santa Teresa dovrà attendere ancora del tempo. Nella stessa delibera bocciata anche la riqualificazione per la cava di Monte Urpinu: ” Sarebbe stata fondamentale per dare alla città un luogo adeguato per eventi culturali di rilevanza nazionale”. E sulle sulle operazioni compiute dal sindaco aggiunge: “Toglie i soldi dai progetti urgenti e li riserva sui progetti già in corso”. Nel frattempo rassicura: “Noi non staremo a guardare”.