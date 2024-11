Serrenti, i bimbi delle elementari in strada per ripulire il paese dai rifiuti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

In poco tempo sono stati raccolti una gran quantità di rifiuti. Una prova di grande civiltà quella messa in campo dai piccoli cittadini che, in poche ore, hanno dato una grande lezione a chi ha anni e centimetri più di loro. Sensibilizzare le nuove generazioni è una prerogativa al fine di far crescere la consapevolezza del rispetto verso l’ambiente che ci circonda. Non solo: qualche giorno fa i referenti di Legambiente e Legambiente Sardegna, Anna Musinu e Mariano Casu hanno fatto visita ai bambini anche per spiegare alcuni temi sul riciclo e riuso. “I nostri studenti hanno dimostrato di conoscere alcuni aspetti fondamentali sulla raccolta differenziata, hanno ricevuto i graditi complimenti dei docenti di Legambiente. Il futuro è nelle loro mani” ha espresso dal Comune Maurizio Musio.

Puliamo il Mondo è l’iniziativa di Legambiente ed è stata possibile anche grazie a Martino Carta e l’Assessore Marco Bandino.

“Come sempre grazie alla Prociv Serrenti per la collaborazione e il controllo del traffico”.