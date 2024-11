Strage di Fonni, il toccante video della sorella di Michele Soddu: “Non riesco a darmi pace per quel pezzo mancante di guardrail”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Antonella è la sorella di Michele Soddu, uno dei 4 giovani che ha perso la vita nella strada provinciale 69, lo scorso 30 ottobre, a Fonni. Antonella, attraverso i social e unendosi alla battaglia dell’associazione “AdessoBasta”, ha diffuso un video in cui denuncia la condizione disastrosa della strada in cui i quattro ragazzi hanno perso la vita e si chiede se, con una strada più sicura, le cose non sarebbero potute andare diversamente. Fa poi un appello alle istituzioni affinché si parli per sensibilizzare i giovani alla prudenza e si intervenga per scongiurare altre tragedie.

“Non mi do pace perché sono tornata sul luogo dell’incidente e, guardando la strada in quelle condizioni disastrose, non riesco a non pensare a quel pezzo di guardrail che manca. Continuo a chiedermi se, magari, con quella protezione le cose non sarebbero andate diversamente. Se fosse bastata una barriera a cambiare le sorti di Michele e degli altri ragazzi?”, si chiede Antonella.

“La vita è un attimo, e in un attimo può andarsene via. Per Michele, Lorenzo, Marco e Michele, adesso basta”, conclude Antonella.