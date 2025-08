Un nuovo disservizio idrico colpisce ristoranti e locali del Poetto, proprio nel pieno della stagione turistica. A causa di una rottura improvvisa nella condotta principale di via Dei Salinieri, segnalata da Abbanoa, numerose attività nelle zone di La Palma, Quartiere del Sole, San Bartolomeo, Sant’Elia e lungo tutto il litorale del Poetto stanno subendo cali di pressione e interruzioni nell’erogazione dell’acqua.

Dura la reazione della Fipe Confcommercio Sud Sardegna, che esprime profondo disappunto per l’ennesimo disservizio nel giro di pochi giorni. Solo il 29 luglio scorso, infatti, il quartiere della Marina era rimasto improvvisamente senz’acqua a causa di un errore di comunicazione da parte di Abbanoa, causando gravi disagi alle attività di ristorazione e somministrazione.

Alberto Melis, referente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna e titolare di un’attività colpita dal problema, commenta con amarezza:“Stiamo lavorando in condizioni impossibili. Senza preavviso ci ritroviamo ancora una volta senza acqua: cucine ferme, servizi igienici inutilizzabili e prenotazioni da cancellare. Solo noi oggi a pranzo siamo stati costretti a rinunciare a 70 clienti, la speranza è quella di poter salvare il servizio serale. È il secondo disservizio in pochi giorni e si ripercuote direttamente sul nostro lavoro e sull’immagine della città. Così non si può andare avanti.”

Emanuele Frongia, presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna, rilancia:

“Dopo quanto accaduto nel quartiere Marina solo pochi giorni fa oggi siamo punto e a capo, con il Poetto, uno dei luoghi simbolo dell’estate cagliaritana, messo in ginocchio. Questa estate non sta andando bene per i ristoratori: tra difficoltà logistiche, comunicazioni tardive e ora anche continui problemi idrici, ci sentiamo lasciati soli. Non è corretto nei confronti dei titolari dei locali e non è una bella immagine per Cagliari, che dovrebbe offrire efficienza e accoglienza, non disservizi e disorganizzazione”.

La Fipe Confcommercio Sud Sardegna chiede ad Abbanoa trasparenza nelle comunicazioni, tempi certi negli interventi e misure preventive per evitare che situazioni simili si ripetano, soprattutto durante la stagione turistica, periodo fondamentale per la tenuta economica di molte imprese del territorio.