Una giornata al mare trasformata in un incubo. È successo a Putzu Idu, dove un uomo di 82 anni, malato oncologico, è caduto rovinosamente sulle passerelle in legno che conducono alla spiaggia. L’incidente si è verificato ieri, intorno alle 14, davanti agli occhi della figlia, che ora lancia un appello accorato: “Quelle passerelle sono pericolose, mio padre ha riportato quattro fratture alle costole. Non è il primo caso, ogni anno ci sono infortuni simili: bisogna intervenire subito. Queste passerelle sono state installate per agevolare l’accesso in spiaggia, soprattutto per le persone con disabilità come mio padre. Ma sono tutt’altro che agevoli”. La donna non punta il dito solo per rabbia, ma per spirito civico: “Vorrei essere d’aiuto ad altre persone, affinché non succeda di nuovo. Il Comune di San Vero Milis deve intervenire subito per mettere in sicurezza ogni accesso al litorale”, sottolineando che non basta semplicemente posare delle strutture, bisogna anche garantirne la reale sicurezza. L’auspicio, ora, è che la segnalazione non resti inascoltata, così da poter evitare ulteriori incidenti.