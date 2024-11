Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Poetto, la pulizia solo a giorni alterni: “Ecco il triste spettacolo per cagliaritani e croceristi”. Arrivano le regole invernali da oggi e gli abitanti scrivono a Casteddu Onlinme: ” La pulizia del Poetto sarà a giorni alterni, martedì, giovedì e sabato. Perciò se c’è un bel fine settimana di sole, questa è la situazione al cavalluccio marino, ma credo in tutto il Poetto perché non è prevista nessuna pulizia. Oggi è arrivata anche una nave da crociera, non è certamente un bel biglietto da visita per gli stranieri”.