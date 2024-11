A Pirri riapre a Is Bingias il mercato “artistico”: “Prima pioveva dentro, adesso è totalmente decorato”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I tempi sono stati rispettati e non c’è stata la necessità di alcuna proroga: il mercato di Is Bingias a Pirri ha riaperto oggi, lunedì 4 novembre 2024, dopo 28 giorni dalla chiusura per lavori di messa in sicurezza della struttura.

A tagliare l’ideale nastro per la riapertura ufficiale dopo la chiusura del cantiere è stato il sindaco di Cagliari Massimo Zedda che, accompagnato dall’assessore alle Attività produttive Carlo Serra, dal presidente del Consiglio comunale Marco Benucci e dalla presidente della Municipalità di Pirri Maria Laura Manca, ha voluto verificare di persona la qualità degli interventi effettuati.

È stato inevitabile, il mese scorso, disporre i lavori urgenti, sollecitati dagli stessi operatori del mercato e non più rinviabili tanto che il 7 ottobre la struttura è stata chiusa al pubblico.

“Siamo contenti di aver rispettato i tempi che avevamo previsto e siamo soddisfatti nel vedere i clienti e i boxisti felici per la riapertura. Abbiamo proceduto – ha spiegato il sindaco Massimo Zedda presente questa mattina nella struttura di Pirri – con il rifacimento della copertura perché pioveva all’interno della struttura. E abbiamo colto l’occasione per mettere a punti tutti i sistemi legati alla copertura, passando poi alla riqualificazione dell’esterno e a un intervento di pulizia generale”.

Quello che ha riaperto i battenti ai primi clienti di questa mattina è un mercato decisamente più sicuro, più pulito e che offre una maggiore attrattività. “L’obiettivo – ha concluso il sindaco Zedda – è quello non solo di valorizzare i prodotti e dare servizi e lavoro, ma anche migliorare le condizioni di chi vive tutti i giorni il mercato”.

Un intervento che non si limita certo a Is Bingias perché, come sottolineato dallo stesso Massimo Zedda e dall’assessore alle Attività produttive, Carlo Serra, sarà necessario andare avanti anche con tutte le altre strutture cittadine. “Questa – ha confermato l’assessore Serra – è un’opera importante che era attesa e richiesta da oltre dieci anni sia dai nostri boxisti che dai clienti. E per riuscire a riaprire in 28 giorni è stato necessario un grande lavoro di collaborazione tra tutti i servizi coinvolti. Con un ringraziamento che va ai commercianti che con pazienza hanno atteso la riapertura”.

Tra gli altri interventi, è stata rivolta particolare attenzione anche alla parte esterna della struttura che ora, grazie all’opera dell’artista Giorgio Casu, ha assunto un tocco artistico.

“Lo abbiamo voluto abbellire – ha spiegato Carlo Serra – pur essendo già un bel mercato che per caratteristiche riesce a richiamare tanti clienti. Ora ci attende altro lavoro perché l’impegno dell’amministrazione è quello di valorizzare e riqualificare tutti i mercati cittadini. Is Bingias è stato il primo e ora andremo avanti anche con gli altri”.