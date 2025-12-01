Apprensione in queste ore per le condizioni di salute della leader di Emma Bonino. L’ex senatrice è stata ricoverata ieri sera in codice rosso per un’insufficienza respiratoria al Santo Spirito di Roma. Ora è stata trasferita al San Filippo Neri e le sue condizioni sono definite stabili. Bonino, da sempre in prima linea per le sue numerose battaglie, aveva annunciato 10 anni la sua diagnosi di tumore ai polmoni. Malattia che non l’ha mai fermata dal suo ruolo politico riconosciuto da maggioranza e opposizione.

“Emma è ricoverata, stiamo aspettando i risultati degli accertamenti medici di queste prime ore, è vigile e siamo fiduciosi di avere in giornata notizie di miglioramenti perché Emma è una grande lottatrice, le mandiamo il nostro abbraccio affettuoso e la aspettiamo”, le parole del segretario di +Europa Riccardo Magi.