Poetto, il mistero della strana invasione delle canne: in tanti realizzano “casette” in spiaggia

“Poetto new look?!! Da dove sono saltate fuori tutte queste canne?”. Se lo chiede la consigliera comunale Enrica Anedda Endrich, mentre nel giorno di Santo Stefano tanti cagliaritani si cimentano a realizzare piccole casette con le canne arrivate dal mare, spazzate dal vento. Ma perchè così tante? I cittadini le piazzano lì, questa volta la mareggiata e il forte vento ha portato un materiale enorme, una quantità di canne mai vista nel litorale cagliaritano. Arrivano da qualche fiume, sicuramente: ma quale e come mai così tante?