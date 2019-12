Svolta per lo sport a Capoterra: via libera della Giunta Dessì al “nuovo” campo sportivo di Frutti d’Oro

Svolta per lo sport a Capoterra, la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del campo sportivo di “Frutti D’oro ”, per il quale è stato stanziato un finanziamento pari a 600 Mila €uro, di fondi Comunali “L’intervento consiste nel completamento del campo esistente- spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Silvano Corda- sarà realizzato in sterrato con la stesura di un manto in erba sintetica previa realizzazione di un impianto di drenaggio e irrigazione necessario per la corretta esecuzione dell’opera. “Sono molto soddisfatto per i risultati raggiunti in questi anni dalla nostra amministrazione,”commenta il Sindaco Francesco Dessì,”un’opera che rappresenta il fiore all’occhiello dello sport Capoterrese. Esprime soddisfazione anche il consigliere comunale di maggioranza Maurino Cossu, sottolinea sinergie e forze in campo raggiungono sempre buoni risultati.