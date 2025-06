Quando trascorrere una giornata al mare del Poetto diventa un lusso da più di 100 euro per una famiglia che deve pagare tutti i servizi. Il presidente di Adiconsum Cagliari Simone Girau denuncia una situazione che, anche a detta di molti sardi, è ormai insostenibile. Un posto, la spiaggia, che diventa di nicchia e non più pronto ad accogliere chiunque, “dal bancario all’operaio”, fa presente Garau.

“I costi crescono, ma i servizi non migliorano”, sottolinea Garau. “Così si esclude chi non può permetterselo. Chiediamo trasparenza nelle tariffe e più attenzione al valore sociale del nostro litorale insieme a regole più chiare per la gestione delle aree pubbliche e un ripensamento sull’accessibilità del nostro litorale cittadino”.

Accesa e significativa la polemica esplosa proprio in questi giorni (e di cui Casteddu Online si è ampiamente occupato) circa i prezzi fuori controllo dei parcheggi, passati da 5 euro al giorno di solo un anno fa agli attuali 14 per 10 ore di sosta. 2 ombrelloni e 4 lettini possono arrivare a 54 euro al giorno.

“Il Poetto deve restare una spiaggia pubblica, accessibile e inclusiva, non una meta turistica riservata a chi può permettersela”, conclude Garau.