Un delitto a sangue freddo quello avvenuto oggi in una cartoleria di Busto Arsizio. Il titolare del negozio Linea Continua in via Milano, Davide Gorla, 50 anni, è stato ucciso a coltellate durante l’orario di lavoro. Non si sa se dietro la brutale aggressione possa esserci un tentativo di rapina finito in tragedia o altro. Sul posto sono arrivati i soccorsi, con un’ambulanza e un’automedica, e una volante della polizia. L’omicida è subito fuggito, a quanto pare a piedi, e le forze dell’ordine sono a lavoro per rintracciarlo.

Foto del nostro partner QN.