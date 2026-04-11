Secondo appuntamento congiunto tra Cagliari e Quartu Sant’Elena, in collaborazione con numerose associazioni e le studentesse e gli studenti di diversi istituti scolastici a tutela del lungomare Poetto, patrimonio ambientale e naturalistico condiviso tra i due Comuni.

L’appuntamento – in programma nella mattinata di sabato 18 aprile a partire dalle 10 con partenza dallo stabilimento Ottagono – ha un obiettivo specifico a partire già dal nome dell’iniziativa, “Plastica? No, grazie”: un intervento di pulizia e sensibilizzazione sulla riduzione dell’utilizzo di uno dei materiali più dannosi per l’ambiente.

L’obiettivo, rispetto alla prima iniziativa delle due amministrazioni, è quindi quello di fare un passo ulteriore e più specifico: avviare un’azione necessaria e condivisa da tutti i soggetti protagonisti – istituzioni, associazioni ambientaliste, cittadini, esercenti e ristoratori – per una graduale riduzione della plastica, specie sul lungomare, in vista della sua totale eliminazione in tempi brevi. Un impegno ormai vitale per la protezione, la tutela e la valorizzazione delle spiagge, del mare e di tutto l’ecosistema marino, in collaborazione con le associazioni Rebelterra, MareVivo Sud Sardegna, Oikos, Cittadinanza Attiva, Plastic Free, Retake, Domus de Luna e Legambiente.

“Le buone pratiche”, sottolinea il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, “sono rappresentate dal lavoro di tante associazioni e dal volontariato di tante persone, studentesse e studenti, che guardano al futuro con speranza e responsabilità. Collaborare con le istituzioni significa percorrere insieme la stessa direzione, quella di prendersi cura oggi dell’ambiente perché se ne possa continuare a fruire domani. La collaborazione tra i Comuni di Cagliari e Quartu in questa importante giornata di pulizia e sensibilizzazione per la riduzione della plastica, nelle spiagge e nel mare, dimostra l’ennesima sintonia tra istituzioni”.

“Rinnoviamo l’impegno volto alla salvaguardia ambientale e alla valorizzazione del paesaggio”, spiega Tore Sanna, vicesindaco e assessore all’Ambiente del Comune di Quartu”: “La collaborazione con Cagliari, avviata già nello scorso autunno con altre giornate simili, già aveva dato buoni riscontri in precedenza e sono convinto che anche in questo caso la partecipazione sarà notevole. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le associazioni che in questa e altre occasioni agiscono in prima persona sul campo, con il duplice obiettivo di ripulire porzioni di territorio maltrattate dalla scarsa cultura ambientale di alcuni individui e sensibilizzare tutti al massimo rispetto della nostra amata terra”.

“Insieme al Comune di Quartu Sant’Elena e alle associazioni ambientaliste con cui collaboriamo costantemente”, ribadisce l’assessora del Comune di Cagliari Luisa Giua Marassi, “abbiamo ritenuto necessaria un’azione focalizzata all’eliminazione della plastica che sta irreparabilmente distruggendo le spiagge e inquinando il mare, in una maniera che diventerà irreversibile se non agiamo subito. L’azione è prevista nelle linee programmatiche dell’Amministrazione, ma è fondamentale che venga condivisa da tutti come necessaria per tutelare il nostro ambiente, la nostra spiaggia, il nostro mare, la nostra casa”.