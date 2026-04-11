L’ex consigliere regionale ed igienista dentale Nicole Minetti è stata graziata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Minetti era starà condannata in via definitiva a un anno e un mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell’ambito del processo ‘Ruby bis’.

La notizia, anticipata da Mi manda RaiTre è stata confermata dal Quirinale con una nota. “La concessione dell’atto di clemenza – in favore del quale si è espresso il competente Procuratore generale della Corte d’appello in un ampio parere – si è fondata anche sulle gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore della Minetti che necessita di assistenza e cure particolari, presso ospedali altamente specializzati”. Inoltre “la normativa a tutela dei dati sensibili dei minori non consente di rendere noti dettagli sulle condizioni di salute del minore”.

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