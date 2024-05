Più spese meno servizi, la sanità in Sardegna è un disastro: e in pronto soccorso 31 ore di attesa prima del ricovero

La sanità in Sardegna si mangia mezzo bilancio regionale eppure, non è un luogo comune né una frase fatta, non funziona nulla. A certificare un fallimento che nell’isola fantasma è ancora peggiore, con i dati degli ultimi due anni mai inviati ad Agenas dall’assessore sardista Carlo Doria, fedelissimo dell’ex governatore e attuale segretario del Partito sardo d’azione, sono i dati choc che emergono dall’ultima indagine sui pronto soccorso, in particolare sui tempi di attesa prima di trovare posto in un reparto. Situazione disperata che accomuna la Sardegna, messa però sempre un po’ peggio, al resto d’Italia, e non è certo consolatorio.



Il tempo medio di attesa in pronto soccorso per il ricovero in area medica nell’anno 2019 era, attesa media, di 25 ore. oggi è di 31 ore (+25%). L’incredibile dato emerge da una rilevazione effettuata da Simeu su un campione di pronto soccorso.