“Più controlli a Cagliari per garantire maggior sicurezza ed evitare assembramenti”

Più controlli a Cagliari per garantire maggior sicurezza ed evitare gli assembramenti. A Radio Casteddu, l’assessore alla sicurezza di Cagliari Carlo Tack: “Periodicamente ci sono degli incontri tra prefetto, questore e amministrazione comunale. L’incontro di stamane rientra in questo confronto fisiologico e abbiamo parlato della necessità di una maggior interazione tra polizia municipale, prefettura e questura in vista del fatto che, già da questo prossimo fine settimana, ci saranno molte più persone in giro e sarà necessario cercare di garantire una maggiore presenza delle forze dell’ordine in città”.

Quali gli obiettivi principali? “Purtroppo dobbiamo ricordare che la lotta al covid-19 non è terminata, quindi l’esigenza di prevenire, evitare gli assembramenti non è solo per garantire tranquillità e serenità ma anche per evitare che il virus possa riprendere forza se ci saranno comportamenti sconsiderati. Questa è la priorità insomma e poi garantire la sicurezza, contrastare il degrado delle zone che spesso sono state colpite da bande di ragazzi che poi, la mattina dopo, lasciano uno scempio. I giovani, inoltre, si stanno avvicinando sempre più all’uso delle bevande alcoliche e, secondo me, è bene vigilare”.

Per il Bastione, meta di ritrovo di decine di persone che, spesso, abbandonano bottiglie e ogni genere di rifiuti e, in alcune occasioni, hanno danneggiato gli arredi “non ci sono nell’ immediatezza delle attività anche commerciali che possano fungere, se vogliamo, da controllo. È un’area che rimane più sguarnita ed è necessario aumentare i controlli proprio per non far sì che diventi una zona dove è facile fare festa in barba a ogni in regola”.

Ci saranno più agenti, posti di blocco? Cosa si prevede in sostanza? “Abbiamo chiesto una maggiore presenza di forze dell’ordine, lo stesso prefetto ha concluso l’incontro demandando ai vari organi competenti il compito, nello specifico, di organizzare i servizi d’ordine”.

