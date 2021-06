“Dopo l’approvazione della legge poltronificio è tempo di rimpasto in Giunta: ma c’è il veto di Zoffili”

Piero Comandini a Radio Casteddu: “Com’è finito il consiglio regionale? L’UDC è rientrato in consiglio regionale, illuso di avere un posto in tavola in più perché la sospensione non è dovuta a nobile questioni ma a una ripartizione di poltrone. Siamo in una situazione in cui se le forze politiche non hanno posizioni specifiche abbandonano l’aula.

Dopo l’approvazione della 107 del poltronificio è tempo di rimpasto in Giunta: c’è stata una riunione di mezz’ora dove il presidente Solinas ha annunciato il rimpasto, però è stato subito smentito da Zoffili che, dalle langhe Lombarde, ha detto che i suoi assessori non devono assolutamente essere messi in discussione. Nulla di nuovo sotto l’ombra di questa giunta se non il caos totale”

Approvate le norme sul turismo, tra le quali la vendita dei prodotti all’interno degli alberghi che “ridurrebbe la possibilità da parte dei turisti di recarsi nei luoghi e nei borghi dove vengono prodotte le specialità sarde”.

Risentite qui l’intervista del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU