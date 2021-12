Più borse di studio per i futuri medici, così la Sardegna a corto di personale prova a svoltare

Di redazione



apertura1

incremento di 350mila euro per l’assegnazione di ulteriori 30 borse di studio (95 in tutto) per le scuole di specializzazione in area sanitaria non medica, che oggi ha incassato il via libera della VI Commissione del Consiglio regionale. Le risorse vanno ad aggiungersi ai 30 milioni di euro già stanziati per un totale di 253 borse di studio