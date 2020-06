“Piste ciclabili di Cagliari pericolose, caos via della Pineta: meglio la doppia fila”

Un carro attrezzi, intervenuto per rimuovere, a quanto pare, un’auto parcheggiata correttamente nei nuovi stalli realizzati dal Comune accanto al maxi cordolo giallo messo a protezione della pista ciclabile, manda in tilt il traffico in via della Pineta a Cagliari. Qualche residente si affaccia alla finestra, incuriosito dal concerto di clacson, e gira dei video con lo smartphone. E l’ex assessore comunale al Traffico, Ettore Businco, commenta “infilzando” i lavori fatti negli ultimi mesi dal Comune guidato da quel Paolo Truzzu che, tanto quanto lui, condivide l’area politica di riferimento, il centrodestra: “Vergogna delle vergogne. Mai visto un caos del genere. Viene da dire 100 volte meglio la doppia fila di questo schifo. Oltretutto le piste non sono utilizzate perchè ritenute insicure e pericolose dagli stessi ciclisti”, così Businco, commentando sulla pagina ufficiale Facebook del nostro giornale.

La doppia fila si combatte applicando le sanzioni previste dal Codice della strada. Restringere le strade per combatterla è il segno del fallimento di una amministrazione comunale”. Businco, contattato dalla nostra redazione, spiega che quella della doppia fila è una “provocazione” dettata dal fatto che “gli stessi ciclisti della Fiab dicono che molte piste sono pericolose, lamentandosi di non essere ricevuti da questa amministrazione comunale. Io stesso ne ho parlato con il sindaco Truzzu”.