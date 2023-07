Pista ciclabile in via Cadello, ok dei ciclisti di Cagliari: “Servirà a limitare la velocità delle auto”

Via Cadello ciclabile, ok dei ciclisti: “Servirà a limitare la velocità delle auto”. Lo scorso 7 luglio la giunta del Comune di Cagliari ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativa al rafforzamento delle ciclovie urbane, nell’ambito del Pnrr. Tra gli interventi previsti c’è anche la realizzazione di piste ciclabili in Via Cadello, che proseguirebbero quelle di via Santa Maria Chiara a Pirri.

“La ciclabile di Via Cadello è un’opera che da anni riteniamo fondamentale per dare la possibilità ai tanti abitanti di Pirri, Monserrato e Selargius di raggiungere Cagliari in bicicletta velocemente e in sicurezza”, commenta la Fiab.

“La pista”, si legge nel comunicato, “insieme agli attraversamenti ciclo-pedonali rialzati previsti, similmente a quanto fatto in via Vesalio, aiuterebbe anche a restringere la carreggiata e dunque a limitare la velocità delle auto, riducendo drasticamente la probabilità di incidenti mortali.

Auspichiamo davvero che questa e altre infrastrutture strategiche volte a favorire la mobilità sostenibile vadano avanti e vengano realizzate al più presto”.