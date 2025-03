Sedici nuove panchine nel parco della Ex Vetreria di Pirri. Installate nei giorni scorsi, sono la parte iniziale degli interventi di riqualificazione che interessano l’area verde al centro della Municipalità di Pirri: in programma, infatti, il posizionamento di un’altra decina di sedute in legno oltre al restauro delle panchine già presenti.

“Un primo intervento”, spiega l’assessora all’ecologia urbana, ambiente e verde pubblico Luisa Giua Marassi “che rientra nella volontà dell’Amministrazione di instaurare un dialogo produttivo con la cittadinanza, fornendo risposte concrete e in tempi rapidi alle legittime richieste della popolazione: l’Ex Vetreria, così come gli altri splendidi parchi della nostra città, sono dei centri di aggregazione fondamentali per lo sviluppo di attività sociali, ricreative, ludiche e sportive. per questo motivo l’Amministrazione intende accrescerne la fruibilità e incoraggiarne la frequentazione con iniziative che consentano di vivere quotidianamente le nostre aree verdi”.

L’intervento rientra in un più ampio programma di riqualificazione di giardini e parchi nel territorio. Durante i lavori, infatti, presente anche la presidente della Municipalità di Pirri Maria Laura Manca, è stato effettuato un sopralluogo per il ripristino delle siepi che delimitano il perimetro del parco: “Con il Servizio del verde”, continua l’assessora, “abbiamo l’impegno di sistemare e riordinare le aree del parco che da troppo tempo versano in stato d’incuria, aree che provvederemo a liberare dalle transenne e dalle reti ormai vecchie e pericolanti. Un riordino complessivo in attesa di un progetto più ampio di riqualificazione dell’area recentemente inclusa nello spazio comunale”

“Quello che è stato realizzato è un primo passo fondamentale non solo per migliorare l’aspetto del parco”, sottolinea Maria Laura Manca, “ma anche per renderlo più sicuro, accogliente e fruibile da persone di tutte le età. Il parco della Ex Vetreria si presta a una moltitudine di attività, sappiamo quanto sia frequentato da anziani e da famiglie con bambini piccoli. È un punto di ritrovo ideale per piccole feste, giochi di società e momenti di relax: per questa ragione è importante lavorare, anche per rafforzarne l’importanza storica, identitaria e rappresentativa. Si tratta di un processo graduale che ci permetterà di rendere più funzionale, accessibile e vivibile questa parte della città”.