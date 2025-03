SVOLTA NELLA RICERCA DI FUMÈ, SPARITO IL 26 FEBBRAIO DA QUARTU, ZONA IS ARENAS.

Fumè è un gatto del quartiere di Is Arena, seguito da anni con cura e amore scomparso nel nulla dal 26 febbraio, il secondo gatto sparito in quattro mesi.

Finalmente i tanti sacrifici hanno portato a una svolta, un video fornito gentilmente da un residente della zona inchioda una ragazza che porta via il gatto.

A questo punto in via pacifica chiediamo di riportare il gatto nel suo habitat o se ha trovato adozione di metterci in contatto con gli adottanti.

Se la situazione resta in stallo senza alcuna risposta, provvederemo a muoverci tutelati dalle forze dell’ordine.

Nel tam tam mediatico, Fumè avrebbe una famiglia ben lieta di accoglierlo data la sua storia.

CONTATTATE LA REDAZIONE AL 348 0941 632 PER QUALSIASI COMUNICAZIONE.