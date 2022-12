Pirri, vetri spaccati e lasciati sui prati: “Piazza delle Aquile in mano ai delinquenti”

“I vandali di quartiere non vanno in vacanza nemmeno a Natale. Distruggere un bene comune non ho sinceramente idea di quali benefici possa portare”. A dirlo pubblicamente è la consigliera della Municipalità di Pirri, Enrica Fois, nel denunciare l’ennesimo sfregio di piazza delle Aquile. Da gioiellino ad area verde abbandonata e in mano ai balordi, che hanno rotto anche durante i giorni di festa i vetri: “Purtroppo la piazza è in mano ai delinquenti. Come ho già detto in passato, le telecamere non sono la soluzione, educare è l’unica risposta ad un degrado sociale giovanile”, sostiene la Fois.

“Abbiamo bisogno di pratiche che rendano consapevoli gli abitanti di cosa sia uno spazio della comunità. Il decoro pubblico mi preoccupa ma non è il male peggiore che affligge la nostra società. C’è ancora un cristallo sull’erba, era stato rotto il sei dicembre ed è ancora lì”.