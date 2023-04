Pirri, vandali scatenati nel parchetto di San Giuseppe: scivolo distrutto e giochi inagibili

Un parchetto per bambini, l’ennesimo, preso di mira dai vandali a Pirri. Approfittando dei giorni di festa e potendo forse contare sul fatto che ci sia meno gente in giro nei rioni periferici, qualcuno ha sradicato l’unico scivolo dell’area green e, dopo averlo semi distrutto, l’ha poggiato sopra una panchina. Oggi, con le scuole ancora chiuse per il ponte pasquale, tanti piccoli non hanno potuto giocare. A segnalare quanto capitato è une delle mamme, Carmen Cabras: “É un parchetto frequentatissimo dai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria quotidianamente. Il gioco, ora instabile e pericolante che dovrà essere messo in sicurezza poiché pericoloso per l’incolumità fisica dei bambini”.

“Siamo veramente sconcertati, portiamo spesso nostra figlia abitando in zona ed avendo visto questo scempio abbiamo subito segnalato ai vigili e ai giornali”, prosegue la mamma. “É presente una telecamera e delle abitazioni fronte parco. Speriamo che vengano individuati i responsabili”.