Tafferugli prima di Pisa-Cagliari, 250 ultras tentano di aggredire i tifosi sardi: 3 feriti

Tentativo di aggressione ai danni dei tifosi del Cagliari a Pisa, prima della partita di ieri pomeriggio. La notizia sul quotidiano La Nazione. Tutto sarebbe iniziato intorno alle 16 quando un’ottantina di ultras rossoblù si sono ritrovati in un parcheggio con l’intenzione di marciare in corteo fino al settore ospiti dello stadio. Sul posto sono arrivate diverse squadre del Reparto Mobile della Polizia di Stato che hanno cinturato e sbarrato la strada ai cagliaritani e fatto arrivare un pullman del trasporto urbano, per scortare i tifosi sardi in sicurezza verso lo stadio.

Circa 250 tifosi pisani, che provenivano dalle strade del quartiere di Porta a Lucca, avrebbero poi tentato a loro volta di aggredire i cagliaritani, ma la polizia è riuscita a tenerli lontani.