Pirri, scatta l’antifurto alle poste di via Salvo D’Acquisto: arrivano i carabinieri ma è un falso allarme

Di



cagliari

Il timore di una rapina in pieno primo pomeriggio a Pirri per l’allarme, suonato per sbaglio, dell’ufficio postale. Sul posto sono piombate due pattuglie dei carabinieri. I militari hanno scoperto che si è trattato di un errore e hanno raggiunto l’Asse Mediano per prestare soccorso ad alcuni automobilisti rimasti vittime di un incidente