Pirri pronta alla fase due: “Massima solidarietà alle tante famiglie messe a dura prova dall’emergenza virus”

I lavori del Consiglio della Municipalità di Pirri riprenderanno lunedì 4 aprile 2020 mentre la commissione decentramento e bilancio si è riunita giovedì 30 aprile per analizzare il bilancio previsionale del comune di Cagliari, per il parere che la Municipalità dovrà esprimere. Le attività, sospese all’inizio dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus, si svolgeranno in videoconferenza nel rispetto di quanto previsto dai decreti emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Consapevoli delle difficoltà che tanti cittadini e tante attività produttive del territorio si trovano ad affrontare, intendiamo ribadire che la Municipalità intende continuare ad essere un punto di riferimento per i cittadini e porsi nei confronti del Comune di Cagliari come interlocutore per le azioni orientate alla “fase due”. La Presidente e tutti i Consiglieri intendono – infine- data la prossimità con la giornata del primo maggio, Festa dei Lavoratori, esprimere solidarietà verso tutte le persone e le famiglie messe a dura prova dallo stato di emergenza con la speranza che possano ripartire il prima possibile.