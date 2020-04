Via Manno a fine 800: la nostalgia per la vecchia via dello shopping con le signore della bella epoque

“Via Manno Sa Costa fine ‘800 – Il Lampione a gas e le signore dalla bella toilette fanno tanto bella epoque. Guardare questa foto fa tanto nostalgia per un tempo andato. Questa Via è stata sempre quella dello shopping dei negozi eleganti e dove trovavi di tutto. Cento anni dopo sta diventando desolatamente vuota e si ravviva solo con l’arrivo delle grandi navi da crociera”, scrive il nostri Mario Ignazio Lai nella bellissima pagina Fb “Cagliari Fotografica-tra passato e presente”. Una vecchia immagine di speranza per la riapertura dei negozi a Cagliari a maggio, dopo l’emergenza Coronavirus.