Pirri, pecore al pascolo in un terreno privato: pastore ferito con un colpo d’arma da fuoco

Nel pomeriggio di oggi, è arrivata una chiamata alla caserma di via Nuoro, a Cagliari, con una richiesta di aiuto da parte di un uomo che denunciava che suo padre era stato ferito a un polpaccio con un colpo d’arma da fuoco. Il tutto sarebbe scaturito da una lite per il passaggio dell’uomo, R.P., 57 anni, con le sue pecore in un terreno privato, a Pirri. Il titolare si sarebbe risentito e per questo avrebbe sparato.

I carabinieri della stazione di Sant’Avendrace, insieme ai colleghi del Nucleo Investigativo, hanno identificato l’autore del gesto: si tratta di un imprenditore, C.M., 66enne, incensurato. Quest’ultimo ha ammesso le sue responsabilità.

L’arma, una pistola legalmente detenuta, è stata recuperata. Sono in corso gli accertamenti per verificare se il pastore sia stato colpito da un proiettile di rimbalzo o se ci sia stata una esplosione diretta. Le indagini procedono per lesioni dolose gravi.

Il ferito si trova ricoverato all’ospedale Brotzu, non è in pericolo di vita.