Monserrato, prorogata la chiusura dell’Alberghiero

Il sindaco Tomaso Locci ha firmato una nuova ordinanza in seguito alla comunicazione da parte dell’ATS Sardegna che rappresenta la necessità di proroga di chiusura del plesso scolastico, in attesa dei risultati delle indagini epidemiologiche, almeno fino al 25 aprile compreso.

Alunni e docenti dell’Istituto Professionale IPSAR Antonio Gramsci sono a casa dal 13 aprile per un caso di positività al Covid-19, nuova variante, di un soggetto frequentante la scuola secondaria di via Decio Mure. Sospese, quindi, ancora per qualche giorno le attività didattiche in presenza, compreso l’uso dei laboratori.