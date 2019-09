Pirri, orrore in via Saragat: “Qualcuno sta avvelenando i gatti, già due morti in pochi giorni”

Orrore in via Giuseppe Saragat a Pirri, qualcuno sta avvelenando i gatti randagi.

Tra domenica 22 e martedì 24 settembre due gatti morti – uno tigrato e uno dal pelo bianco – sono stati trovati per strada, molto probabilmente avvelenati, considerato che erano appoggiati al marciapiede e con una sostanza schiumosa che usciva dal naso.

I residenti sono comprensibilmente indignati per il gesto, che potrebbe non essere isolato: in zona si aggirano molti gatti randagi e spesso i cuccioli, per sopravvivere, mangiano qualsiasi cosa capiti loro a tiro.

L’invito è di controllare e segnalare alle forze dell’ordine eventuali comportamenti anomali.