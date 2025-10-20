Con il 36,9% dei voti, è la macelleria del Lazio a vincere il premio per la migliore salsiccia tra tutte le presenti durante Ciccia, al secondo posto la Sardegna, al terzo il Piemonte.

Un podio prestigioso per la Sardegna rappresenta da Piras che ha presentato la siccia sarda all’anice, servita con un sugo allo zafferano di San Gavino.

“Si conclude qui questa bellissima esperienza a Gubbio, che porteremo nel cuore.

Un grazie speciale alle fantastiche persone provenienti da altre regioni con cui abbiamo condiviso la taverna: è stato un vero piacere vivere questi giorni insieme, tra risate, tradizioni e momenti indimenticabili” comunica Piras e il suo staff.

