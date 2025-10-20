Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 21 Ottobre L’aumento della pressione determinerà un graduale aumento della nuvolosità fino e cieli parzialmente nuvolosi in serata. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo nei dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 19°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà variabile con schiarite al pomeriggio e cielo molto nuvoloso in serata con deboli piogge. E’ previsto 1mm di pioggia.. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 17°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sudovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest. A Oristano la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge. Sono previsti 0.5mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 17°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest. Il mare sarà mosso. A Nuoro la giornata sarà variabile con maggiori schiarite nel pomeriggio. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 14°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sudovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest. Sarà pertanto un martedì nuvoloso o poco nuvoloso, con temperature che arriveranno a massime di 27°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba