Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 21 Otto bre L’aumento della pressione determinerà un graduale aumento della nuvolosità fino e cieli parzialmente nuvolosi in serata. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo ne i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge La temperatura massima sarà di 2 7 ° C e la minima di 1 9 °C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest , moderati al pomeriggio e provenienti da Ov est. Il mare sarà poco moss o . A Sassar i la giornat a sarà variabile con schiarite al pomeriggio e cielo molto nuvoloso in serata con deboli piogge . E’ previsto 1mm di pioggia. . La temperatura massima sarà di 2 3 °C e la minima di 1 7 °C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Sudovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest. A Oristan o la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge. Sono previsti 0.5mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 2 5 ° C e la minima di 1 7 ° C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Est, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest. Il m are sarà moss o . A Nuoro la giornata sarà variabile con maggiori schiarite nel pomeriggio . Non sono previste piogge . La temperatura massima sarà di 21 ° C e la minima di 1 4 °C. I venti sarann o moderat i al mattino e provenienti da Sudovest , tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudove st . Sarà pertanto un martedì nuvoloso o poco nuvoloso , con temperature che arriveranno a massime di 2 7 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba