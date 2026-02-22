“Come Presidente desidero esprimere grande soddisfazione per la straordinaria partecipazione registrata durante tutto il periodo del Carnevale”, commenta Maria Laura Manca. “La risposta della comunità è stata calorosa e sentita, a conferma di quanto questo evento rappresenti un appuntamento identitario e un’occasione preziosa di incontro per Pirri. Un ringraziamento speciale va alle pasticcerie di Pirri per il prezioso contributo e la collaborazione in occasione della giornata di domenica, che hanno saputo sostenere e arricchire la manifestazione con professionalità e spirito di comunità”.

“Il Carnevale di Pirri si conferma così non solo come momento di festa”, aggiunge Manca, “ma come vero e proprio evento di comunità, capace di unire generazioni, associazioni, famiglie e attività del territorio in un progetto condiviso. L’appuntamento è già per il prossimo anno, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente la collaborazione con il Comune e con tutti gli attori del territorio, per rendere il Carnevale di Pirri ancora più partecipato, inclusivo e ricco di iniziative. Pirri vi aspetta per celebrare insieme l’ultimo, grande momento di festa!”

L’arena del parco della Ex Vetreria si trasformerà in uno spazio festoso i cui protagonisti saranno i più piccoli e le loro famiglie che potranno divertirsi con giochi gonfiabili a cura di Duville.

Per l’occasione sarà riprodotto lo spettacolo, portato dalla compagnia teatrale Il Crogiuolo, dei giocolieri di Maccus che con le Matte Maschere regaleranno sorrisi, colori e momenti di meraviglia.

Grande attesa anche per la replica della Sartiglietta in bicicletta, organizzata dall’associazione Donne in bici, uno dei momenti più emozionanti e identitari del Carnevale pirrese, capace di coniugare tradizione e partecipazione, coinvolgendo le nuove generazioni in un’esperienza che unisce gioco e cultura.

Non mancherà uno dei momenti più attesi e gustosi: la tradizionale zeppolata, offerta dalle pasticcerie locali – Alfredo, Mariuccia, Dolce Isola e Topolino – simbolo di condivisione e convivialità, che accompagnerà la chiusura della manifestazione in un clima di festa e aggregazione.