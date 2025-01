La praticità con il mondo digitale non è scontata, anzi: lo dimostrano i dati diffusi dalla Municipalità che mette in evidenza come è indispensabile un supporto con i “click”. Nel primo mese di attività del servizio sono stati 261 gli accessi suddivisi in percentuali che vanno dal 50% per l’attivazione Spid e Cie, 45% prenotazione rinnovo Cie, 5% supporto digitale. Di questi il 50% sono anziani, il 40% stranieri e il 10% giovani. Tra i numeri si attestano presenze non solo di italiani, ma anche provenienti da altre nazionalità quali cinesi, senegalesi e rumeni.

Risultati, quindi, molto positivi per il punto di assistenza totalmente gratuito e operativo da fine novembre 2024, che è rivolto ai cittadini di ogni età e livello di preparazione che non hanno praticità con il mondo digitale.

Lo sportello, nel dettaglio, offre le seguenti attività: “Attivazione dell’utenza Spid (sistema pubblico di identità digitale), fondamentale per poter dialogare con i portali della pubblica amministrazione e per ottenere certificati direttamente online. Prenotazione della Cie (Carta d’identità elettronica). Utilizzo della Pec (posta elettronica certificata).

Utilizzo della Tessera sanitaria come sistema Cns (carta nazionale dei servizi) e di tutti i servizi online messi a disposizione dal Comune di Cagliari e delle altre pubbliche amministrazioni”.

L’attivazione dell’identità Spid prevede una pre-registrazione e un riconoscimento di persona offerto dal Comune di Cagliari attraverso uno sportello dedicato con operatori formati, capaci di trasmettere le competenze necessarie per gestire l’identità digitale in modo consapevole e autonomo.

“L’idea – il commento della presidente della Municipalità di Pirri, Maria Laura Manca – nasce per avvicinare la cittadinanza alla pubblica amministrazione come azione di contrasto al cosiddetto digital divide, che investe sia i giovani quanto gli anziani, per rendere più accessibili i propri servizi e naturalmente sopperire ad una esigenza evidente e sofferta da parte dei nostri cittadini partendo dalla Municipalità. Questo per noi rappresenta un servizio essenziale di cui l’Amministrazione necessariamente deve farsi carico, lo abbiamo chiesto e ottenuto nel precedente mandato. Ora la sua durata è di otto mesi, ma l’auspicio è che diventi duraturo e strutturale, i numeri parlano chiaro”.

Visti i risultati e le tipologie degli utenti si può constatare che il compito dello sportello sia di un servizio alla fragilità. Infatti quasi la totalità degli utenti sono pensionati che vivono soli o che non possono avere l’aiuto all’utilizzo delle tecnologie da parte dei parenti o persone vicine. Tra i più giovani non si esclude anche chi ha difficoltà a usare supporti che il mondo tecnologico offre in maniera sempre più rapida.

“A causa dei lavori di ristrutturazione dell’edificio della Municipalità – ha aggiunto Maria Laura Manca – abbiamo dovuto contingentare gli ingressi. Ma oggi che i lavori volgono al termine, il nostro intento è quello di promuovere maggiormente questo servizio offrendo una maggiore informazione e diffusione delle opportunità, nella consapevolezza dei risultati ottenuti nel 2024 per lo stesso servizio in termini di soddisfazione da parte della cittadinanza. Rappresenta quindi un punto di riferimento che aiuta le persone più vulnerabili a comprendere gli ambienti online offrendo una cassetta degli attrezzi, ossia strumenti per navigare, frequentare e attraversare il mondo digitale in modo sicuro. Un best practice, pur nella sua semplicità, di cui l’Amministratore cagliaritana può vantare”.

Lo sportello si trova al primo piano della Municipalità in via Riva Villasanta 35 a Pirri ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30. È disponibile inoltre un call center che risponde al numero 070/6778000 dalle 9 alle 13.