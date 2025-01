Si è spento in queste ore Oliviero Toscani. A dare l’annuncio la famiglia del fotografo milanese con poche righe tramite le pagine social di Toscani: “Con immenso dolore diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimo Oliviero ha intrapreso il suo prossimo viaggio. Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell’intimità della famiglia.

Kirsti Toscani con Rocco, Lola e Alí”. Il grande artista era ricoverato da venerdì nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cecina dopo un malore, probabilmente legato alla amiloidosi, malattia rara di cui soffriva da un anno e mezzo. Toscani vanta una carriera internazionale lunga 60 anni 60 in cui, con estro e coraggio, ha messo il suo sguardo unico e mai banale al servizio della moda e delle cause social a cui era più legato, trasformando la fotografia in motivo di discussione e riflessione. Famosissima ad esempio la campagna ‘No-Anorexia’ del 2007 con la modella Isabelle Caro, 31 chili per 1,64 metri, morta purtroppo pochi anni dopo. Non si contano le celebrità con cui Toscani ha collaborato e incrociato la sua vita e la sua carriera: da John Lennon ad Andy Warhol, da Muhammad Ali a Lou Reed, da John Lennon a Mick Jagger. E poi le splendide donne dello spettacolo, del cinema e della cinema come Monica Bellucci e Claudia Schiffer. Una vita densa riversata in ogni scatto, sempre con quel pizzico di follia che lo ha reso iconico.