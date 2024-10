Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ha vagato per diversi metri la vettura che si è schiantata contro il pullman, l’acqua alta, l’onda anomala che ha investito Pirri, per l’ennesima volta, non si è ritirata senza lasciar danni. Il video della vettura galleggiante è finito in rete, per fortuna nessun ferito, solo danni al bus e alla macchina interessata.

Parcheggiare nelle “zone rosse” quando il rischio idrogeologico è alto, risulta essere una azione da evitare, sia per la sicurezza dei veicoli che dei cittadini.