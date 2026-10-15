Allarme topi nella scuola primaria dell’istituto comprensivo di via Enrico Toti, a Pirri. Da oltre un mese, secondo la denuncia di una mamma, alunni e docenti avrebbero avvistato roditori all’interno dell’edificio scolastico, alimentando la preoccupazione delle famiglie per le condizioni igienico-sanitarie degli ambienti frequentati ogni giorno dai bambini.

A segnalare la situazione è G. M., mamma di un’alunna che frequenta la quarta elementare, per chiedere un intervento urgente che risolva il problema e garantisca la sicurezza degli studenti.

«Da più di un mese alunni e docenti hanno avvistato dei topi all’interno della scuola», racconta la madre, spiegando di aver effettuato, insieme ad altri, diverse segnalazioni all’Asl per denunciare quanto starebbe accadendo. Segnalazioni che, secondo quanto riferito, sarebbero rimaste senza risposta.

A preoccupare ulteriormente le famiglie è la presenza della cucina destinata al servizio mensa all’interno della scuola. «Potrebbero trovarsi escrementi proprio dove si cucina per i nostri bambini», è il timore espresso dalla donna che chiede verifiche e interventi immediati per accertare le condizioni degli ambienti. La situazione, sempre secondo la testimonianza della mamma, avrebbe già avuto conseguenze sulla quotidianità scolastica: i bambini non potrebbero più utilizzare il giardino durante l’intervallo, per il timore legato alla presenza dei roditori.

«La salute e la vita dei nostri figli sono compromesse. Stiamo vivendo nel terrore», afferma la madre, dando voce alla preoccupazione delle famiglie.

«Chiediamo solo che venga chiusa la scuola per qualche giorno e venga fatta disinfestazione. Per favore, aiutateci», è l’appello conclusivo di G.M.

Le famiglie chiedono ora che la situazione venga presa in carico dagli enti competenti e che siano effettuati gli accertamenti necessari, con interventi tempestivi per tutelare la salute dei bambini e del personale scolastico.