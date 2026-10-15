Una piazza nel cuore di Cagliari che, da luogo di ritrovo e angolo di verde cittadino, si è trasformata in un simbolo di degrado e abbandono. È la situazione denunciata da alcuni cittadini su piazza San Saturnino, dove, secondo le segnalazioni, mancherebbero da tempo interventi di manutenzione e cura degli spazi pubblici.

Le immagini mostrano pavimentazione sporca, foglie e rifiuti sparsi, panchine e muretti in marmo ricoperti di scritte e graffiti. Ma a preoccupare è soprattutto la presenza di un albero caduto da oltre un anno, che sarebbe ancora riverso sopra le panchine senza che sia stato rimosso o sistemato.

Un quadro ben diverso da quello di pochi anni fa, quando la piazza era considerata un piccolo gioiello nel centro cittadino. Oggi, lamentano i residenti, il verde e gli arredi urbani sembrano lasciati a sè stessi, mentre il deterioramento delle strutture procede senza interventi risolutivi.

A rendere ancora più difficile la situazione sarebbe l’illuminazione insufficiente durante le ore notturne. La piazza, secondo quanto riferito dai cittadini, rimarrebbe completamente al buio, con conseguenze sulla sicurezza e sulla possibilità di frequentare serenamente l’area dopo il tramonto.

Nel fine settimana, inoltre, lo spazio sarebbe utilizzato da gruppi di ragazzi che, stando alle segnalazioni, consumano alcolici e altre sostanze, abbandonano rifiuti di ogni genere e urinano nella piazza. Comportamenti che, oltre a compromettere il decoro, starebbero contribuendo al danneggiamento dei rivestimenti in marmo delle panchine e dei muretti.

La domanda che si pongono i cittadini è semplice: com’è possibile che una piazza situata in una zona centrale di Cagliari possa trovarsi in queste condizioni? La richiesta è quella di un intervento concreto da parte dell’amministrazione, con il ripristino dell’illuminazione, la rimozione dell’albero caduto, la pulizia dell’area e la manutenzione degli arredi e delle strutture danneggiate.

Non si tratta soltanto di restituire decoro a uno spazio pubblico, ma anche di garantire che possa essere nuovamente vissuto da famiglie, residenti e cittadini senza il timore di trovare sporcizia, incuria e strutture deteriorate.

Piazza San Saturnino, sottolineano i cagliaritani, merita di tornare a essere un luogo accogliente e curato, non l’ennesima area del centro cittadino lasciata al degrado. Ora si attende una risposta e, soprattutto, un intervento che possa restituire alla piazza la dignità che aveva un tempo.