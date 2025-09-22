Fulmini, tuoni, pioggia battente e temperature in caduta libera: dopo il risveglio ancora con temperature molto alte e afa soffocante, a fine mattinata è cambiato tutto, con cittadini e automobilisti alle prese con strade allagate e traffico in tilt: Cagliari nel giro di un’ora è precipitata all’improvviso in autunno

La Protezione civile regionale, dopo l’avviso di ieri che interessava soprattutto i settori occidentali dell’isola con criticità gialla per temporali, ha aggiornato il bollettino. Oggi l’attenzione si sposta verso il Sarrabus e la Baronia, dove i rovesci potrebbero risultare localmente intensi. Ma la situazione più critica è attesa per domani: la nuova allerta riguarda infatti metà Sardegna.

Il rischio idrogeologico, secondo gli esperti, interesserà il Sulcis, l’area metropolitana di Cagliari e gran parte dei settori orientali fino alla Gallura. Previsti nubifragi, possibili grandinate e raffiche di vento con conseguenti rischi per la viabilità, le campagne e le aree urbane più esposte.

Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza, a limitare gli spostamenti non necessari e a seguire gli aggiornamenti ufficiali. Dopo settimane di caldo quasi estivo, la Sardegna entra così bruscamente nella stagione delle perturbazioni.